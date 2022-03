Männer nach Tragen von Davidstern bei Corona-Demo verurteilt

Zwei Männer, die am 11. September 2021 bei einer Corona-Demonstration in Wien einen Davidstern aus gelbem Filz mit der Aufschrift "ungeimpft" getragen haben sollen, sind am Donnerstag nach dem Verbotsgesetz verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost zu haben. Sie erhielten eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Probezeit von drei Jahren, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at