Maier/Sammer verpassen als Fünfte Edelmetall im Zweierbob

Benjamin Maier und Markus Sammer sind in der Entscheidung des olympischen Zweierbob-Bewerbs der Männer in Yanqing leer ausgegangen. Das Duo landete nach dem vierten und letzten Lauf am Dienstag auf dem fünften Rang, 0,54 Sekunden fehlten auf Bronze. Francesco Friedrich und Thorsten Margis führten einen deutschen Dreifach-Erfolg an. Friedrich legte damit den Grundstein zu einem weiteren Double nach 2018. Die Viererbob-Läufe folgen am Samstag und Sonntag.

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at