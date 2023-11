Mainz kündigt Spieler El Ghazi wegen Pro-Palästina-Beiträgen

Damit nimmt der sich hinziehende Fall für El Ghazi ein unschönes Ende. Mitte Oktober war er freigestellt, zwei Wochen später aber begnadigt und wieder ins Team integriert worden. El Ghazi legte aber nach. "Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten", schrieb er in sozialen Netzwerken.

Auch auf seine Kündigung reagierte El Ghazi mit einem weiteren propalästinensischen Instagram-Beitrag. "Stehe für das Richtige ein, auch wenn du allein stehst", schrieb er am Freitag. Der Verlust seiner Existenzgrundlage sei nichts im Vergleich zum Leid der Menschen in Gaza.

Wie bekannt wurde, hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen gegen den Spieler aufgenommen. Es bestehe der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts.

El Ghazi hatte Mitte Oktober nach dem Angriff von Terroristen im Auftrag der Hamas auf Israel am 7. Oktober in einem dann wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen.