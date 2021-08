Den Tagessieg holte sich nach 197,5 Kilometern von Navalmoral de la Mata nach El Barraco der Pole Rafal Majka nach einer langen Soloflucht. Zweiter wurde mit 87 Sekunden Rückstand der Niederländer Steven Kruijswijk aus der Jumbo-Visma-Mannschaft von Titelverteidiger Roglic. Vier Bergwertungen, darunter zwei der ersten Kategorie, waren auf dem Teilstück zu bewältigen.

Der beste Österreicher, Felix Großschartner (Bora), belegte am Sonntag zeitgleich mit dem sechstplatzierten Eiking (+2:57) den siebenten Rang. Im Gesamtklassement hielt er damit mit 5:31 Minuten Rückstand den zehnten Platz.

Nach dem Ruhetag am Montag wird die Spanien-Rundfahrt 2021 am Dienstag mit dem 16. Teilstück von Laredo nach Santa Cruz de Bezana fortgesetzt. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.