Immobilien "Man weiß noch nicht wie schlimm" es bei der Signa ist

Signa-Logo an Brüogebäude in Wien Foto: APA/THEMENBILD

B eim Immobilienriesen Signa haben sich die Ereignisse zuletzt überschlagen. Das ursprüngliche Firmen-Mastermind Rene Benko muss auf Druck seiner milliardenschweren Investoren das Ruder an Sanierer Arndt Geiwitz übergeben. "Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht", hielt Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner am Wochenende in der "Tiroler Tageszeitung" fest. Ohne neues Geld aller Mitinvestoren werde es nichts. Doch erste Investoren wollen sich angeblich auszahlen lassen.