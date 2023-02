Fußball Manchester City nach 3:1 bei Arsenal in Premier League voran

Torschützen Haaland, Grealish und De Bruyne unter sich Foto: APA/IKIMAGES

A rsenal hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League an Manchester City abgeben müssen. Die "Citizens" setzten sich im ersten direkten Saisonduell am Mittwochabend in London mit 3:1 (1:1) durch und zogen damit am punktegleichen Kontrahenten vorbei. Jack Grealish (72.) und Erling Haaland (82.) trafen nach Seitenwechsel entscheidend für den amtierenden Meister.