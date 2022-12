Manchester City nur 1:1 gegen Everton - Haaland trifft

Werbung

City geht als Tabellenzweiter in das neue Fußballjahr, allerdings könnte Spitzenreiter Arsenal seinen Vorsprung von derzeit vier Punkten am Silvestertag noch vergrößern. Am Samstagabend treten die Londoner bei Brighton & Hove Albion an.

Manchester United hielt dank Marcus Rashford den Anschluss zur Spitze. Der englische Teamspieler traf auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers in der 76. Minute zum entscheidenden 1:0. Für United war es bereits der fünfte Pflichtspielsieg nacheinander, das war dem Team zuvor zuletzt im April 2021 gelungen.

Rashford hatte zunächst aus disziplinarischen Gründen nur auf der Bank gesessen, wurde aber zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt. "Keine weiteren Details, unsere Regeln. Wir konzentrieren uns auf das Spiel", hatte Trainer Erik ten Hag vor der Begegnung gesagt und behielt die Gründe für seine Maßnahme für sich. Rashfords vermeintlich zweites Tor in der Schlussphase wurde nach Videobeweis wieder aberkannt, da er den Ball verbotenerweise mit der linken Hand berührt hatte.