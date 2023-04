Fußball Manchester United besiegt mit Sabitzer Everton 2:0

Sabitzer (in rot) feierte mit Manchester United einen Heimsieg Foto: APA/AFP

M anchester United hat mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer den Platz in den Top Vier der englischen Fußball-Premier-League gefestigt. Die Mannschaft von Erik ten Hag feierte am Samstag gegen Everton einen 2:0-Sieg und ist im heimischen Old Trafford damit seit 14 Ligaspielen ungeschlagen. Scott McTominay (36.) und Anthony Martial (71.) sorgten mit ihren Treffern für den hoch verdienten Erfolg. Chelsea kassierte auch mit Neo-Trainer Frank Lampard eine Niederlage.