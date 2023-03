Fußball ManCity gewinnt dank Haaland-Elfer - Liverpool verliert

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Unglücksrabe Mohamed Salah Foto: APA/AFP

E in Elfmeter von Erling Haaland hat Meister Manchester City im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League drei Punkte beschert. Der Titelverteidiger mühte sich am Samstag beim Mittelständler Crystal Palace zu einem 1:0-Sieg und verkürzte den Rückstand auf Arsenal damit vorerst auf zwei Punkte. Der Tabellenführer ist erst am Sonntag bei Fulham im Einsatz. Für Liverpool setzte es im Rennen um die Champions-League-Plätze mit einem 0:1 in Bournemouth einen Rückschlag.