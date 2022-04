Fußball ManCity legte im Titelrennen vor - 5:1 gegen Watford

Gabriel Jesus gegen Watford in Torlaune Foto: APA/AFP

M anchester City hat im Kampf um den englischen Fußball-Meistertitel vorgelegt. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 5:1-Heimsieg über Watford und liegt damit in der Premier-League-Tabelle vier Punkte vor dem Rivalen Liverpool, der am Sonntag im Derby gegen Everton nachziehen kann. Arsenal feierte im Hinblick auf eine mögliche Champions-League-Teilnahme einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen Manchester United, auch weil Tottenham bei Brentford nur ein 0:0 erreichte.