Fußball ManCity nach 6:1 gegen Bournemouth Erster, Arsenal verliert

Haaland (Mitte) freute sich mit seinen Kollegen Foto: APA/AFP

E nglands Fußball-Meister Manchester City hat sich zumindest bis Montag auf Platz eins der Premier-League-Tabelle geschoben. Das Team von Trainer Pep Guardiola kam am Samstag zu einem klaren Heim-6:1 gegen Bournemouth und profitierte von der 0:1-Niederlage des nun drei Punkte zurückliegenden Arsenal in Newcastle. Tottenham ist einen Zähler hinter City Zweiter, würde aber mit einem Heimsieg am Montag über Chelsea wieder die Spitzenposition übernehmen.