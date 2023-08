Ermittlung Mann attackierte in Innsbruck Passanten mit Eisenstange

E in 19-Jähriger hat Samstagfrüh vor einem Lokal in Innsbruck mehrere Passanten mit einer Eisenstange attackiert. Zwei Einheimische, eine 35-Jährige und ein 45-Jähriger, sowie eine weitere Person wurden dabei verletzt, informierte die Polizei. Über das Motiv wurde vorerst nichts bekannt. Die 35-Jährige und der 45-Jährige wurden nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert, der 19-Jährige aus Somalia befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Die Attacken erfolgten gegen 4.30 Uhr im Stadtteil Saggen. Die Entscheidung, ob der 19-Jährige wieder auf freien Fuß kommt, stand vorerst noch aus.