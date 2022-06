Keutschach Mann bei Cobra-Einsatz in Kärnten durch Schüsse verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei forderte in der Nacht auf Donnerstag die Cobra an Foto: APA/THEMENBILD

B ei einem Cobra-Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist ein 20-jähriger Mann durch zwei Schüsse eines Mitglieds des Einsatzkommandos schwer verletzt worden. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Online-Meldung der "Kleinen Zeitung". Der Mann ist außer Lebensgefahr, berichtete Kitz.