Unfälle Mann bei Gasgrill-Explosion in Vorarlberg schwerstverletzt

Der Mann wurde nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik gebracht. Foto: APA/THEMENBILD

E in 41-Jähriger hat am Montagabend in Sulz (Bez. Feldkirch) bei der Explosion eines Gasgrills in einem Zimmer schwerste Verbrennungen erlitten. Das im Keller eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnzimmer stand sofort in Vollbrand, so die Polizei. Der 41-Jährige schaffte es trotz seiner Verletzungen sich ins Freie begeben, drei Bewohner oberer Etagen wurden von der Feuerwehr mit einer Schiebeleiter vom Balkon gerettet. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Brandverletzung.

Der 41-Jährige spanischer Herkunft wollte sich gegen 21.30 Uhr offenbar Essen zubereiten, als der Gasgrill explodierte. Ermittlungen bezüglich des Grills waren am Dienstag noch im Gang. Der Mann wurde im LKH Feldkirch erstversorgt und anschließend in eine Spezialklinik nach Murnau (Bayern) überstellt. Weil zu Beginn der Löscharbeiten völlig unklar war, ob und wie viele der zwölf an der Adresse gemeldeten Personen sich im Gebäude aufhielten, durchsuchte die Feuerwehr das Objekt mit mehreren Atemschutztrupps. Gleichzeitig wurde das Feuer im Keller bekämpft, das rasch gelöscht war. Bei dem Einsatz erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Verbrennung im Kopfbereich. Es waren 135 Feuerwehrleute aus fünf Gemeinden ausgerückt.