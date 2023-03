Diebstahl Mann drohte Frauen bei Raubversuch in Vorarlberg mit Hammer

Die Polizei sucht nach dem Mann, der in Bregenz zwei Frauen bedrohte. Foto: APA/THEMENBILD

E in Unbekannter hat am Samstag in Bregenz kurz nach 20.00 Uhr zwei Frauen auszurauben versucht und dabei mit einem Schlosserhammer gedroht. Er forderte die 27 und 21 Jahre alten Frauen, die am Seeufer auf einer Bank saßen, zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. Die Frauen weigerten sich und ließen sich auch von dem Hammer nicht beeindrucken, den der Mann aus seiner Jacken zog. In weiterer Folge versuchte der Täter, den Frauen ihre Handtaschen zu entreißen, was aber misslang.