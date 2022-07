Großeinsatz Mann in Burghausen erschossen: Verdächtiger in OÖ geschnappt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tatverdächtiger wurde festgenommen Foto: APA/dpa

N ach einem tödlichen Schussattentat auf einen 32-Jährigen Donnerstagabend im bayrischen Burghausen nahe der Grenze zu Österreich ist in der Nacht ein Verdächtiger in Oberösterreich festgenommen worden. Das teilte die Polizei Oberbayern Süd Freitagfrüh via Twitter mit. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst wenig bekannt. Die Behörden hielten sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt.