Brände Mann in Vorarlberg aus verrauchter Wohnung gerettet

Zigaretten lösten in Vorarlberg Zimmerbrand aus. Foto: APA/dpa-Zentralbild

Z igarettenstummel haben am Donnerstag in Nenzing (Bez. Bludenz) einen Zimmerbrand ausgelöst. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als er Rauch aus der betroffenen Wohnung bemerkte. Ein 51-jähriger Mann - er war stark alkoholisiert - konnte aus der völlig verrauchten Wohnung gerettet werden. Er blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, so die Polizei.

Der Nachbar hatte gegen 19.40 Uhr den Notruf gewählt. Der Zimmerbrand im Ortsteil Mittelberg ging laut den Ermittlungen von einem Abfallbehälter aus. Zigarettenreste dürften dort entsorgtes Papier entzündet haben. Die Flammen griffen daraufhin auf eine angrenzende Couch über.