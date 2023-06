Ermittlung Mann in Wien niedergestochen

Die Tat wurde bei den "Schwimmenden Gärten" am Donaukanal verübt Foto: APA

Werbung

E in junger Mann ist in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt von mehreren Personen attackiert worden. Sie fügten ihm eine Stichwunde im Rückenbereich zu, ehe sie flüchteten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Wiener Polizei fahndete nach den Tätern, die Suche verlief bisher erfolglos. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Tat wurde gegen 3.00 Uhr bei den "Schwimmenden Gärten" auf der Kaiserbadschleuse am Donaukanal verübt. Unmittelbare Tatzeugen gab es keine. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand keine. Der Mann war ansprechbar, hatte aber keinen Ausweis bei sich. Seine Identität muss erst geklärt werden. Er konnte noch nicht einvernommen werden.