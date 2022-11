Keine Verletzten Mann mit Baskenmütze überfällt Wiener Spiellokal

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Drei Angestellte mit Faustfeuerwaffe bedroht Foto: APA/THEMENBILD

E in Spiellokal in Wien-Favoriten ist Donnerstagmittag von einem Mann mit Baskenmütze überfallen worden. Der Bewaffnete kam gegen 12.45 Uhr in das Automatenlokal und bedrohte drei Angestellte. Er forderte sie dazu auf, ihn in den Tresorraum zu bringen. Dort schnappte er sich das Bargeld, verstaute es in einen mitgebrachten Rucksack und flüchtete, gab die Polizei bekannt. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.