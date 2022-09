Großeinsatz Mann mit Machete bedrohte Lokalgäste in Wiener City

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mit dieser Machete bedrohte der Mann die Gäste Foto: APA/LPD WIEN

I n einem Wiener Innenstadtlokal im Bermudadreieck hat ein Mann, der mit einer Machete bewaffnet war, die Betreiber und Gäste in Angst versetzt. In dem Bereich hat vor zwei Jahren ein Terrorist vier Menschen getötet. Als der 38-Jährige in der Nacht auf Freitag in das Lokal kam, sichtbar einen länglichen Gegenstand unter seiner Kleidung trug und mit dem Umbringen drohte, kam es zu einem Großaufgebot der Wiener Einsatzkräfte, wie die Polizei am Samstag berichtete.