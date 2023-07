Mann mit Stichwunden tot auf Wiener Parkbank gefunden

Der Mann lag laut Angaben der Polizei mit dem Rücken auf einer Parkbank, den Kopf auf einem Kleidungsstück abgelegt. Zum Zeitpunkt des Fundes sei das Opfer bereits nicht mehr am Leben gewesen. "Wir können davon ausgehen, dass das Opfer bereits seit mehreren Stunden tot war", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Ermittler stellten sechs Stich- und Schnittverletzungen an der Leiche fest. Ob die Verletzungen dem Mann mit einem Messer oder anderen Gegenstand zugefügt wurden, soll nun durch einen Gerichtsmediziner geklärt werden. "Eine Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden", sagte Polizeisprecher Dittrich on Ort und Stelle zur APA.

Die Exekutive stand gegen Mittag noch im Großeinsatz - unter anderem mit Kräften der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeinheit sowie der Wasserpolizei. Der betroffene Bereich beim Handelskai wurde großräumig abgesperrt. Ob der Auffindungsort auch der Tatort ist, ist Gegenstand von Ermittlungen, erläuterte Dittrich. Nähere Hintergründe sind noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt.