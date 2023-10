Kriminalität Mann nahm in Postamt in Japan mehrere Geiseln

Zuvor offenbar zwei Menschen durch Schüsse verletzt Foto: APA/AFP

Werbung

N ach stundenlangem Nervenkrieg ist eine Geiselnahme in Japan glimpflich zu Ende gegangen. Polizisten nahmen den Kidnapper am späten Dienstagabend fest, nachdem er sich seit dem frühen Nachmittag mit mindestens zwei Geiseln in einem Postamt verschanzt hatte. Berichten zufolge handelt es sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann.