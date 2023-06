Mann packte in Vorarlberger Linienbus Vierjährigen am Arm

Die Frau war mit ihrem Sohn und einem gleichaltrigen befreundeten Kind unterwegs. Die beiden Vierjährigen seien während der Fahrt in einer Sitzreihe nebeneinander gesessen, hätten gelacht und gespielt, hieß es. Der Mann sei in der Reihe hinter den zwei Kindern gesessen. Als die Frau und die Kinder in Sulzberg kurz vor 18.00 Uhr aussteigen wollten, habe der Mann den Buben völlig unvermittelt am Unterarm gepackt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hittisau (Tel. 059133-8126) in Verbindung zu setzen.