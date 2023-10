Unfälle Mann rettete in Vbg. Mutter aus rollendem Unfallfahrzeug

Die 85-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E in 59-jähriger Mann hat am Sonntag in Vorarlberg seine betagte Mutter aus einem abwärts rollenden Fahrzeug gerettet. Zuvor hatte sich das landwirtschaftliche Gerät überschlagen, dabei war der Mann selbst aus dem Gefährt geschleudert worden. Die 85-jährige Mutter erlitt schwere Rückenverletzungen, auch der Mann wurde verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, teilte die Polizei mit.