Vöcklabruck Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Frau wurde ins Spital eingeliefert und notoperiert Foto: APA/THEMENBILD

E in 27-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Vöcklabruck seine 25-jährige Ehefrau in einem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später festgenommen, bestätigte die oberösterreichische Polizei.