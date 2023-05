Mann verletzte in Wien 58-jährige Ex-Partnerin mit Messer

Zeugen hatten gegen 5.00 Uhr die Polizei gerufen. Beamte der Inspektion Trillergasse leisteten der verletzt im Stiegenhaus gefundenen Frau Erste Hilfe, bevor sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 58-Jährige hatte teils tiefe Schnittwunden an verschiedenen Körperstellen erlitten, war aber nicht in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen und die Fahndung nach dem Tatverdächtigen ist nach wie vor "in vollem Gange", betonte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

In Wien-Donaustadt bedrohte dann am späten Sonntagabend ein 28-Jähriger seine Mutter und weitere Angehörige telefonisch mit dem Umbringen. Als er an ihrer Adresse auftauchte, rief die Frau die Polizei und gab an, dass sich der suchtgiftbeeinträchtigte Sohn in der Wohnung befinde und sie und die anderen Personen diese aus Angst vor ihm verlassen hatten. Polizisten nahmen den Mann fest. Gegen ihn wurden mehrere Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei wies neuerlich darauf hin, dass sie Ansprechpartner für Personen ist, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an. Weitere Ansprechstellen sind die Frauenhelpline (0800-222555) sowie die Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum (0800-700217), Opfer-Notruf: (0800-112112) und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (057722).)