Brandstiftung Mann zündete Radarsäule in Wien-Donaustadt an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Durch das Feuer entstand Schaden in fünfstelliger Höhe Foto: APA/LPD WIEN

E in Unbekannter hat in der Nacht auf den Ostermontag eine Radarsäule in Wien-Donaustadt angezündet. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde die Brandstiftung kurz nach 4.00 Uhr in der Breitenleer Straße verübt. Der Täter verursachte erheblichen Sachschaden, die Polizei sucht nach ihm. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht.