Ermittlung Maskierte Männer schossen in Vorarlberg auf Haustür

Die Polizei fahndete in Vorarlberg vorerst ergebnislos nach den Tätern Foto: APA/THEMENBILD

D rei maskierte Männer haben offenbar Sonntagfrüh in ein Mehrparteienhaus in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz eindringen wollen. Dabei gaben sie ein bis zwei Schüsse aus einer unbekannten Waffe auf die Haustür ab, die dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter laut Zeugen mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine Alarmfahndung verlief vorerst ergebnislos. Ermittlungen "in alle Richtungen" waren im Gange, hieß es von der Polizei.