Massive Gewalt Mann misshandelte Frau stundenlang in Innsbrucker Wohnung

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Einsatzkräfte musste Wohnungstür aufbrechen Foto: APA (Archiv)

E ine 28 Jahre alte Frau ist am Samstag in Innsbruck von einem Bekannten sechseinhalb Stunden lang in dessen Wohnung festgehalten und misshandelt worden. Der Mann wendete dabei massive Gewalt an, die Frau wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr konnte die 28-Jährige schließlich ihre Mutter anrufen. Die alarmierten Einsatzkräfte brachen die Tür auf und befreiten sie. Der Mann wurde festgenommen.