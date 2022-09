Prüfung Massive Pflegemängel in Salzburger Seniorenheim

Die Volksanwaltschaft deckte Missstände in Salzburger Seniorenheim auf Foto: APA/Helmut Fohringer

G ravierende Pflegemängel hat die Volksanwaltschaft bei der Prüfung eines Salzburger Seniorenheims aufgedeckt. So fand sie eine "Bewohnerin, die nur mehr 42,5 Kilo wog und bereits so wundgelegen war, dass durch die offene Wunde der Steißknochen frei zu sehen war", heißt es in dem Bericht, der der APA vorliegt und über den am Donnerstag bereits Ö1 und die "Salzburger Nachrichten" berichteten. "Die Salzburger Heimaufsicht beschränkt sich auf Empfehlungen, statt einzuschreiten."