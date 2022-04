Maßnahmen Maskenpflicht an Schulen fällt komplett

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Maske kehrt der Schule den Rücken Foto: APA/dpa

D ie Maskenpflicht an den Schulen wird mit kommender Woche komplett aufgehoben. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch. Bisher war der Mund-Nasen-Schutz unter anderem noch auf den Gängen und in den Toiletten zu tragen. In der Klasse selbst musste schon seit längerem keine Maske mehr angelegt werden.