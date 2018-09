Landesparteiobmann Thomas Steiner und Klubobmann Christian Sagartz pochten dabei erneut auf einen neuen Bedarfs- und Entwicklungsplan Pflege, dieser sei seit Jahresbeginn überfällig. Dem zuständigen Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) warfen sie Untätigkeit vor.

Insgesamt wurden zehn Punkte gefordert, darunter die einkommensabhängige Staffelung der Zuschüsse zur mobilen Hauskrankenpflege, der Abbau von Bürokratie bei den Dokumentationspflichten der Fachkräfte und die Evaluierung des Personalschlüssels. Steiner und Sagartz traten weiters für eine Überprüfung der Höhe des Pflegegeldes und den Ausbau von Tagesheimplätzen sowie für Verbesserungen für pflegende Angehörige ein.

Steiner: Rund 170 Pflegebetten fehlen

Sagartz kritisierte, dass hinsichtlich eines Gütesiegels für Agenturen in der 24-Stunden-Pflege nichts geschehe, obwohl alle Landtagsfraktionen dafür seien. Ähnlich sei es bei der Schaffung eines Pflegelehrberufs.

Wenn nichts getan werde, steuere das Burgenland auf eine Art Pflegenotstand zu, meinte Steiner. Laut dem alten Bedarfs- und Entwicklungsplan würden etwa 170 Pflegebetten bis Jahresende fehlen.

Darabos: Ausbau erfolgt "Schritt für Schritt"

Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) verweist auf „ein gut funktionierendes Pflegesystem, das sich bewährt hat und Schritt für Schritt weiter ausgebaut wird“. Zentrales Anliegen sei die „Pflege daheim“, so Darabos. Dazu gibt es seit Kurzem einen Zuschuss von bis zu 600 Euro – in Ausnahmefällen auch bis zu 800 Euro. 2019 sollen Pflegeberater in allen Bezirken installiert werden.

Die Präsentation des für Sommer angekündigten Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Pflegebereich musste zuletzt ein weiteres Mal verschoben werden.