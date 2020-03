"Die Existenzabsicherung steht an oberster Stelle", betonte Wirtschaftslandesrat Christian Illedits (SPÖ) am Montag in einer Aussendung. Konkret sollen besondere Härtefälle einzeln geprüft und die betroffenen Betriebe unterstützt werden.

Insbesondere Einpersonenunternehmen (EPU) sowie Klein- und Mittelbetriebe (KMU) sollen von den Maßnahmen profitieren. 400 Millionen Euro aus dem Soforthilfefonds werden für das neue Kurzarbeitsmodell reserviert. "Es ist wichtig, dass wir - zu den vom Bund präsentierten Maßnahmen - auch im Land rasch und unbürokratisch Hilfsmaßnahmen für die Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Beine stellen, um echte Härtefälle abzufangen", betonte Peter Nemeth, Präsident der burgenländischen Wirtschaftskammer.

Außerdem werde es gezielte Hilfe geben, wenn Arbeitsplätze aufgrund des Coronavirus gefährdet seien. Illedits arbeite in dieser Angelegenheit eng mit Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund zusammen. Auch mit den Banken habe es bereits ein erstes Gespräch gegeben.