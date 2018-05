Im Vorjahr war der Spanier in der Runde der letzten acht mit 4:6,3:6 an Thiem gescheitert, diesmal kam er in drei Sets weiter. Nadal verlor ersten Satz, gab aber danach nur noch drei Games zum 4:6,6:1,6:2 ab.

Gewinnt Nadal das Turnier im Foro Italico, dann löst er den Schweizer Roger Federer an der Spitze der Weltrangliste ab. Sein nächster Gegner ist am Samstag entweder der Serbe Novak Djokovic oder der Japaner Kei Nishikori.