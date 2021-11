Freeskier Svancer vor Stubai-Weltcup "sehr motiviert"

Nach seinem sensationellen Weltcupsieg beim Big-Air-Bewerb Ende Oktober in Chur will ÖSV-Freeski-Youngster Matej Svancer auch bei der Slopestyle-Konkurrenz im Stubaital überzeugen. Er sei für das Event in eineinhalb Wochen "sehr motiviert", erzählte der 17-Jährige am Dienstag bei einem Medientermin in Innsbruck. "Natürlich werde ich mich bemühen, dass es weiter so gut geht, und mein Ziel ist es, dabei immer Spaß zu haben."