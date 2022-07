Alpbach Mattle mit 98,9 Prozent zum Tiroler ÖVP-Obmann gewählt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mattle wird in Alpbach zum Tiroler ÖVP-Chef gewählt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er neue Landesparteiobmann der Tiroler ÖVP heißt Anton Mattle. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 25. September und Wirtschaftslandesrat wurde am Samstag bei einem Ordentlichen Landesparteitag in Alpbach mit 98,9 Prozent der Delegiertenstimmen für fünf Jahre gewählt. Damit ist die Parteichef-Ära des scheidenden LH Günther Platter nach mehr als 13 Jahren beendet.