Mbappé will PSG nach kommender Saison verlassen

Die Entscheidung des einst um 180 Millionen Euro geholten Weltmeisters von 2018 soll clubintern für großen Wirbel gesorgt haben. Sogar ein Abschied in diesem Sommer ist demnach nicht mehr ausgeschlossen, denn nur noch in dieser Transferperiode würde ein Wechsel dem französischen Meister eine Ablösesumme einbringen. Vor allem Real Madrid ist an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert. Bereits vor dessen Vertragsverlängerung im Sommer 2022 lagen die Königlichen aussichtsreich im Rennen.

Damit könnte der nächste Star den Hauptstadt-Club verlassen, nachdem jüngst der Wechsel von Lionel Messi in die USA zu Inter Miami bekannt geworden war. Auch Sergio Ramos verlässt den Club. PSG steckt ohnehin gerade in Umbruch. Die Trennung von Trainer Christophe Galtier ist laut Medienberichten beschlossene Sache, stattdessen soll der Verein an Julian Nagelsmann interessiert sein.

Mbappé könnte die einseitige Option zur Verlängerung seines lukrativen Vertrages bis zum 31. Juli ziehen. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich werde auch in der nächsten Saison dabei sein", hatte der Stürmer jüngst gesagt.