Der Dreipunkte-Wettbewerb ging erstmals an Damian Lillard. Der Star der Portland Trail Blazers setzte sich in der Finalrunde gegen Buddy Hield und Tyrese Haliburton durch, die beide für die Indiana Pacers spielen. Bei der sogenannten Skills Challenge, einem Geschicklichkeitsbewerb, triumphierte ein Trio von Gastgeber Utah Jazz. Das jährliche All-Star Game der besten NBA-Spieler folgt am Sonntag (2.00 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ).