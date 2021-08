Triathlet Brungraber gewann Silber bei Paralympics .

Triathlet Florian Brungraber hat am Sonntag in der Früh die zweite Medaille für Österreich bei den Paralympischen Spielen in Tokio geholt. Der Oberösterreicher gewann bei seinen ersten Paralympics nach toller Aufholjagd die Silbermedaille. "Ich habe schon gewusst, dass ich einen guten Job gemacht habe, aber dass es so aufgeht, fühlt sich noch unrealistisch an. Aber auch unglaublich schön!", freute sich der 36-Jährige.