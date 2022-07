Lebensgefährlich verletzt Medien: Japans Ex-Regierungschef Abe nach Attentat gestorben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ehemaliger Präsident wurde ins Krankenhaus gebracht

D er ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist tot. Dies berichteten mehrere japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Der 67-Jährige war bei einer Wahlkampfrede am Freitagvormittag um 11.30 Uhr in Nara angeschossen und in einem kritischen Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.