Medizin Villacher Krankenhaus recycelt Narkosegas

LKH Villach recycelt Narkosegase Foto: KABEG

Narkosegas ist für die Umwelt besonders schädlich - trotzdem wird das Gas, das bei Operationen anfällt, einfach in die Atmosphäre geleitet. Das Landeskrankenhaus Villach hat sich nun als erstes Krankenhaus in Österreich dafür entschieden, das Narkosegas wiederzuverwerten: Das Gas wird mit einem speziellen Filter aufgefangen und recycelt, teilte der Kärntner Krankenanstaltenbetreiber Kabeg am Dienstag in einer Aussendung mit.