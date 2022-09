Tennis Medwedew scheidet bei US Open gegen Kyrgios aus

D er topgesetzte Russe Daniil Medwedew ist bei den US Open in New York im Achtelfinale in vier Sätzen an Nick Kyrgios gescheitert. Der australische "Bad Boy" setzte sich am Sonntag mit 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 durch und war dabei in allen Belangen der bessere Spieler. Damit ist auch klar, dass Medwedew seinen Platz an der Weltrangenspitze einbüßt. Ein Trio hat noch Chancen, den Russen abzulösen: die Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz sowie der Norweger Casper Ruud.