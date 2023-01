Tennis Medwedew scheitert an Korda, Tsitsipas mit wenig Mühe

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Tsitsipas ist weiter im Rennen um den Titel Foto: APA/AFP

N ach dem topgesetzten Rafael Nadal und dem Norweger Casper Ruud (2) ist den Australian-Tennis-Open am Freitag auch die Nummer sieben abhanden gekommen. Daniil Medwedew, Finalist der Jahre 2021 und 2022, scheiterte in der 3. Runde überraschend klar mit 6:7(7),3:6,6:7(4) an der US-amerikanischen Hürde Sebastian Korda. Souverän löste hingegen Stefanos Tsitsipas das Achtelfinalticket. Die Nummer drei des Turniers setzte sich gegen Tallon Griekspoor (NED) mit 6:2,7:6(5),6:3 durch.