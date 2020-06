Heute existieren noch sieben Arten. "Jedes Jahr sterben unzählige Meeresschildkröten als unnützer Beifang in der industriellen Fischerei, ersticken an Plastiksackerln, die sie mit ihrer Lieblingsspeise den Quallen verwechseln, werden wegen ihrer schönen Panzer gejagt oder als Delikatesse verkauft", informierte der Zoo in einer Aussendung. Vor allem der Verlust ihres Lebensraums durch die Verbauung der Niststrände sei eine große Bedrohung.