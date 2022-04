Mehr als 300 Tote nach Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Werbung

Die Zahlen gelten als vorläufig, denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Zur Katastrophenhilfe wurde auch das Militär mobilisiert. Der Sturm gilt als die schlimmste in Südafrika aufgezeichnete Unwetter-Katastrophe. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da viele Straßen weggespült und Brücken von den Wassermassen eingerissen wurden. Kompliziert war die Situation auch wegen des Ausfalls Hunderter Funkmasten durch Erdrutsche und eine marode Infrastruktur. Der Hafen in Durban, einer der größten Frachthäfen Afrikas, musste vorübergehend geschlossen werden. Tausende Menschen waren aufgrund eingestürzter Häuser auf Notunterkünfte angewiesen.

Auch am Mittwoch blieben zahlreiche Verkehrswege überschwemmt. Fernsehbilder zeigten, wie private Bootsbesitzer versuchten, verzweifelte Menschen in ihren Häusern trotz überfluteter Straßen zu erreichen, um staatliche Rettungsaktionen zu unterstützen. Die Regierung von KwaZulu-Natal teilte aber am Mittwochabend mit, dass in einigen Gebieten die Strom- und Wasserversorgung sowie die Müllabfuhr wieder hergestellt worden sei.

Ramaphosa besuchte die überschwemmten Gebiete am Mittwoch, sprach mit betroffenen Familien und sicherte ihnen staatliche Unterstützung zu. "Auch wenn eure Herzen schmerzen, wir sind für euch da", sagte Ramaphosa. "Ihr seid nicht allein. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um zu sehen, wie wir helfen können."

Der Präsident sprach von einer der größten Naturkatastrophen seit Menschengedenken in Südafrika. "Wir dachten, dass so etwas nur in anderen Ländern wie Mosambik oder Simbabwe passieren kann", räumte Ramaphosa ein. Die von dem Unwetter verursachten Schäden sollen sich nach Behördenangaben auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Die am Indischen Ozean liegende Küstenprovinz KwaZulu-Natal ist eines der wichtigsten Urlaubsziele im Land und hatte sich eigentlich schon auf den traditionellen Osteransturm in- und ausländischer Touristen vorbereitet.