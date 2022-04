Seit 24. Februar Mehr als fünf Millionen Menschen aus Ukraine geflüchtet

Flüchtlinge aus der Ukraine in der polnischen Stadt Przemysl Foto: APA/dpa

D ie Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar hat die Marke von fünf Millionen überschritten. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf nannte am Mittwoch 5.034.439 Menschen, die die Grenzen in die Nachbarländer überquert haben. Der Großteil - 2,8 Millionen - flüchtete zunächst nach Polen.