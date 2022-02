Mehr Spitalspatienten und 25.951 Corona-Neuinfektionen

Während die Neuinfektionen zurückgehen, steigt die Zahl der Spitalspatienten weiter an. So mussten am Sonntag österreichweit um 185 Patienten mehr in den Krankenhäusern behandelt werden als noch vor einer Woche, das ist eine Steigerung um zehn Prozent. Stabil ist die Lage wiederum auf den Intensivstationen, hier lag am Sonntag ein Schwerkranker weniger als vor einer Woche auf den Stationen.

Wie immer wird am Wochenende weniger getestet, die 25.951 Neuinfektionen liegen somit deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Woche mit täglich 31.105 neuen Fällen. Vorigen Sonntag meldeten die Behörden noch den absoluten Rekordwert von 29.324 Neuinfektionen, am 30. Jänner waren es noch 27.127 gewesen. Weniger als heute hat es an einem Sonntag zuletzt vor drei Wochen, am 23. Jänner, mit 22.453 weiteren Fällen gegeben.

Am Sonntag gab es in Österreich 325.038 bestätigte aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 2.437,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 2.274.664 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 1.935.254 Personen.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Kärnten mit 3.064,1, gefolgt von Vorarlberg, Oberösterreich und Steiermark (3.063,6, 2.835,2 bzw. 2.548,8). Dahinter reihen sich Salzburg (2.373,2), Tirol (2.327,4), Niederösterreich (2.213,5), Wien (2.074,9) und das Burgenland (1.962,4).

Mit den zwölf weiteren Todesfällen sind seit Pandemiebeginn vor knapp zwei Jahren bereits 14.372 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion in Österreich gestorben. Allein in der vergangenen Woche wurden 140 Tote registriert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 160,9 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden nur 523.487 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet - im Schnitt waren es in der vergangenen Woche täglich knapp 800.000. Davon waren 438.551 aussagekräftige PCR-Tests, 5,9 Prozent fielen positiv aus. Die Positivrate liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, da waren von durchschnittlich täglich 551.644 PCR-Tests 5,6 Prozent positiv.

Nur 9.120 Corona-Schutzimpfungen wurden am Samstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.781.189 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 6.224.874 Menschen und somit 69,7 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen 2G-Nachweis.