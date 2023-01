Kohle-Gegner Mehrere Klimaproteste in Deutschland nach Lützerath-Räumung

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die Protestaktionen in Nordrhein-Westfalen gehen weiter Foto: APA/dpa

N ach der Räumung der Siedlung Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag mehrere Protestaktionen im deutschen Bundesland gegeben. Klima-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion klebten sich in Düsseldorf am NRW-Innenministerium fest. Sie forderten den Rücktritt des Innenministers. Eine Gruppierung der Letzten Generation brachte mit einer Blockade-Aktion den Kölner Frühverkehr massiv ins Stocken. Mehrere Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen.