Silvesterattacke in Wels: Täter wird eingewiesen .

In Wels ist am Donnerstag ein 27-Jähriger, der in der Silvesternacht am Stadtplatz auf seinen Begleiter eingestochen und lebensgefährlich verletzt hat, in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Staatsanwalt hatte dies aufgrund einer psychischen Erkrankung beantragt, alle Geschworenen hielten ihn für zurechnungsunfähig, der Verteidiger verzichtete auf Rechtsmittel.