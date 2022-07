Evakuierung Mehrere Opfer nach Schüssen in Einkaufszentrum in Kopenhagen

Das Einkaufszentrum wurde von Einsatzkräften evakuiert Foto: APA/dpa/AFP

N ach Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum hat die Polizei einen Menschen festgenommen. Derzeit könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, twitterte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend. Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden seien. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar.